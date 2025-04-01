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Рейтинг доверия украинцев вновь возглавил бывший главком ВСУ

Социс: Залужный снова возглавил рейтинг доверия среди украинцев
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вновь возглавил рейтинг доверия среди украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского центра «Социс».

Согласно результатам опроса, 62% респондентов выразили доверие Залужному — из них 35% участников опроса выразили однозначное доверие бывшему главкому ВСУ, еще 27% ответили, что скорее доверяют Залужному.

Залужный неоднократно обходил президента Украины Владимира Зеленского по результатам соцопросов. Политологи называют Залужного одним из главных конкурентов Зеленского на будущих президентских выборах.

До этого Залужный отказался комментировать свое участие в выборах украинского президента.

Журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что выборы главы государства на Украине могут пройти этим летом. По данным издания, Владимир Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

Однако для начала избирательного процесса, как подчеркивает The Economist, необходимо отменить в стране военное положение. Источники расходятся во мнениях, когда именно это произойдет, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето.

Ранее глава ЦИК Украины назвал двух возможных конкурентов Зеленского на выборах.

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