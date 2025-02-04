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В Госдуме назвали возможного кандидата на место Зеленского

Депутат Чепа: Залужный является вероятным кандидатом на пост президента Украины
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Одним из возможных кандидатов на пост президента Украины является бывший главнокомандующий ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный. Об этом в интервью News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Кандидаты на место Зеленского есть. Один из наиболее вероятных — Залужный, находящийся сегодня в Великобритании. Исходя из этого его и выбирали», — заявил он.

По словам депутата, на Украине есть и другие представители, которые уже начали активно готовиться к предстоящим выборам. Чепа отметил, что американская сторона осознает опасность включения действующего украинского лидера Владимира Зеленского в подписание переговорных документов с Россией.

Парламентарий добавил, что к Зеленскому «возникает много вопросов», однако их будет еще больше, когда в США поднимут вопрос расходования выделенных средств на помощь Украине.

До этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. По ее словам, если команда американского лидера Дональда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

Ранее российская разведка назвала примерные сроки проведения выборов на Украине.

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