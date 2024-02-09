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Эксперты назвали главную причину отставки Залужного

Политолог Станкевич: Залужного уволили из-за перехвата доверия от Зеленского

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Reuters

Отставка главкома Вооруженных силу Украины (ВСУ) Валерия Залужного объясняется тем, что украинский лидер Владимир Зеленский попал в безвыходное положение и вынужден был пойти на этот шаг, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Главная причина заключается в том, что Залужный стал пользоваться большим доверием, чем президент, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«На сегодняшний день у Зеленского уже не было другого выхода. Состоялся перехват доверия. Доверие граждан Украины перешло от Зеленского к Залужному. Залужный обрел мифологический ореол», — пояснил эксперт.

По мнению Станкевича, Залужному украинцы приписывают возможности, которые он ни разу не демонстрировал. В частности, он не выступал с политическими программами и обещаниями, однако выглядит в глазах людей «мифологическим героем» и «защитником» от бедствий.

«Нет никаких оснований для такого рода надежд, но они уже возникли, и они никуда не денутся, даже если Залужный будет и дальше молчать. Но теперь он молчать не будет», — заявил Станкевич.

После увольнения Залужный может очень быстро превратиться в политического лидера и взять под контроль парламент на предстоящих выборах, предположил политолог. По его мнению, если бывший главком создаст партию, то в нее запишутся тысячи добровольцев.

Станкевич предсказал Украине политическую борьбу между двумя лидерами, заявив, что именно Залужному народ «адресует свое доминирующее доверие».

Напомним, 8 февраля Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

На увольнение Залужного ранее отреагировали в Британии.

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