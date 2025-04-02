В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа в отношении России и КНР

Президент США Дональд Трамп пытается рассорить Россию и КНР, чтобы усилить влияние своей страны на международной политической арене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета нижней палаты американского парламента по внутренней безопасности Марка Грина.

«Я считаю, что часть того, как [Дональд] Трамп ведет дела с [президентом России Владимиром] Путиным <...>, заключается в попытке создать способ вбить клин между Россией и КНР», — отметил конгрессмен.

Как он сказал, в том числе американский лидер делает это ради усиления давления на Иран. По его мнению, у Вашингтона якобы есть возможность разорвать связи Москвы с Тегераном и Пекином.

1 апреля кандидат на пост председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал-майор в отставке Дэн Кейн перечислил высшие приоритеты для армии страны. Он заявил, что сейчас наибольший интерес для американских войск представляет ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживание КНР. Специалист предупредил о продолжающей расти «китайской угрозе» в регионах Тихого и Индийского океанов, а также заявил о необходимости сотрудничать с зарубежными партнерами ради устранения этой «проблемы».

Ранее законодатели предупредили Трампа о ядерной уязвимости США перед КНР.