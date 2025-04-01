Трампу сообщили о ядерной уязвимости США

У США нет достаточного военного потенциала, в том числе тактического ядерного оружия, для сдерживания Китая на случай конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на группу консервативных законодателей США.

«Наш ядерный арсенал устарел, а новейшему оружию уже почти 40 лет», — отмечается в сообщении.

Как утверждает Fox News, военные эксперты в США анализируют потенциальный сценарий «вторжения» Китая на Тайвань. Китай, сообщает телеканал, якобы может использовать тактическое ядерное оружие для удара по американской базе на Гуаме.

30 марта газета Taipei Times сообщила, что американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70.

Уточнялось, что церемония передачи истребителя состоялась на заводе корпорации в Гринвилле в штате Южная Каролина. В ней приняли участие заместитель министра национальной обороны Тайваня По Хорнг-Хуэй и представитель Тайбэя в Соединенных Штатах Александр Юи.

Ранее глава МИД КНР сделал заявление об отношениях России и США.