Американский генерал перечислил высшие приоритеты для военных США

Высшим приоритетом для американских вооруженных сил в настоящее время является ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и сдерживание КНР. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил США в отставке Дэн Кейн, передает ТАСС.

Он ушел в отставку в декабре 2024 года, а позже новый президент страны Дональд Трамп рекомендовал его на пост председателя Комитета начальников штабов ВС США. По закону, соответствующую должность может занять только четырехзвездный генерал, коим Кейн не является. Однако глава государства имеет право в отдельных случаях отменить действие данного требования.

В преддверии слушания в конгрессе США, посвященного рассмотрению кандидатуры Кейна, законодатели направили ему список вопросов. В том числе они поинтересовались, какие задачи генерал-лейтенант считает приоритетными для армии страны.

«Регионы Индийского и Тихого океанов являются высшим приоритетом для ВС США, и КНР представляет собой значительный и эволюционирующий вызов», — говорится в его ответном письме.

По мнению Кейна, угроза американским интересам в регионах Индийского и Тихого океанов со стороны КНР продолжает расти. В связи с этим он посчитал необходимым для Вашингтона сотрудничать с зарубежными партнерами ради сдерживания Пекина.

В то же время генерал-майор раскритиковал нынешнюю деятельность военно-промышленного комплекса страны. Как он отметил, действующая в США система закупок и оборонно-промышленная база не оптимизированы для затяжного конфликта.

Ранее конгрессмены предупредили Трампа о ядерной уязвимости США перед КНР.