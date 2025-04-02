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В МИД РФ прокомментировали возможную заморозку конфликта на Украине

Посол Мирошник: Россию не интересует заморозка конфликта на Украине
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Алексей Куденко/РИА Новости

Россию не интересует возможная заморозка конфликта на Украине, только урегулирование с устранением первопричин кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ по особым поручениям Родиона Мирошника.

«Россия не заинтересована в заморозке конфликта. За заморозкой последует эскалация. Россия заинтересована в системном урегулировании», — объяснил дипломат.

Он добавил, что видит два варианта развития украинского конфликта: либо боевые действия будут продолжаться, либо сторонам удастся приступить к урегулированию при помощи дипломатии.

В марте сообщалось, что почти треть опрошенных россиян (28%) считает, что в будущем произойдет эскалация конфликта на Украине с «вовлечением новых участников» в кризис.

При этом 11% россиян спрогнозировали заморозку конфликта в будущем, 10% выразили надежду на урегулирование ситуации путем переговоров, также 10% опрошенных затруднились с ответом на вопрос, а еще 1% предложил свой вариант, где большинство выразило уверенность в том, что «конфликт продолжится».

Ранее Зеленский выступил против заморозки боевых действий по линии соприкосновения.

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