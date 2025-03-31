В Совфеде уличили Рютте в попытке держать «на плаву» тему членства Украины в НАТО

Сенатор Пушков: Рютте намекает, что после ухода Трампа Украина может быть в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «крутит-вертит» насчет членства Украины в Североатлантическом альянсе, стремясь угодить как президенту США Дональду Трампу, так и европейским лидерам. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя слова Рютте о том, что, по мнению американцев, Киев не должен стать членом военного блока, однако это может измениться в будущем.

По мнению сенатора, Рютте стремится сохранить тему членства Украины в НАТО «на плаву».

«Он, судя по всему, намекает также, что Трамп не вечно будет у власти, и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться. Однако смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и законодательно закрепила свой нейтральный статус», — написал Пушков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс (НАТО), и ее лидер Владимир Зеленский это понимает.

Ранее глава МИД Польши назвал «встряской» переговоры США и России по Украине.