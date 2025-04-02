Политолог предрек тысячи исков от россиян в адрес Финляндии

Власти Финляндии могут столкнуться с тысячами судебных исков от понесших потери россиян из-за решения в одностороннем порядке закрыть границу с РФ. Такое мнение в интервью RT высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в адрес Хельсинки.

«Эти люди понесли ощутимые материальные убытки. У кого-то пострадал семейный бизнес, многие были вынуждены каким-то способом оплачивать коммунальные услуги за жилье, которым они не могут пользоваться, в том числе в коммерческих целях», — отметил эксперт.

Он допустил, что в конечном итоге Финляндии придется удовлетворить большинство исков о компенсации причиненного гражданам России ущерба.

2 апреля стало известно, что ЕСПЧ запросил у Финляндии разъяснения по поводу закрытия границы с РФ. Девять российских граждан, проживающих в стране, подали жалобы, утверждая, что это решение нарушает их права. Среди причин — трудности из-за потери работы в России и невозможность получать российскую пенсию. Некоторые также считают, что закрытие границы нарушает их право на свободу вероисповедания.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен обратится в ЕСПЧ из-за приговора суда.