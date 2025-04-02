В Белом доме пытаются подсчитать полную стоимость Гренландии

Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает стоимость содержания Гренландии после ее возможной покупки. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В эту сумму должны быть включены все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителей острова. В частности, предполагается предложить гренландцам более выгодные условия, чем субсидия в размере $600 млн, которую для Гренландии выделяет датское правительство в рамках поддержки своей автономии.

Кроме расходов на обеспечение Гренландии, в команде Трампа изучают, какие выгоды будет иметь добыча полезных ископаемых на территории острова.

Несмотря на возражения со стороны Гренландии, американская делегация, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, пробыла на острове с 27 по 29 марта. Их визит состоялся на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп и Вэнс всерьез нацелились на захват Гренландии.