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В Белом доме пытаются подсчитать полную стоимость Гренландии

WP: команда Трампа изучает стоимость содержания Гренландии после покупки
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает стоимость содержания Гренландии после ее возможной покупки. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В эту сумму должны быть включены все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителей острова. В частности, предполагается предложить гренландцам более выгодные условия, чем субсидия в размере $600 млн, которую для Гренландии выделяет датское правительство в рамках поддержки своей автономии.

Кроме расходов на обеспечение Гренландии, в команде Трампа изучают, какие выгоды будет иметь добыча полезных ископаемых на территории острова.

Несмотря на возражения со стороны Гренландии, американская делегация, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, пробыла на острове с 27 по 29 марта. Их визит состоялся на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп и Вэнс всерьез нацелились на захват Гренландии.

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