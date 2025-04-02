Сын Байдена не сможет заниматься юридической практикой в Вашингтоне

Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена, согласился на постоянное лишение права заниматься юридической практикой в Вашингтоне. Соответствующее заявление он подал в Апелляционный суд округа Колумбия, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

Решение стало следствием рекомендации дисциплинарного совета, который рассмотрел дело Байдена-младшего после его осуждения в июне 2024 года. Тогда суд штата Делавэр признал его виновным в нарушениях при покупке и хранении оружия.

Окончательное решение о лишении лицензии должен утвердить Апелляционный суд.

2 апреля комиссия палаты представителей США по вопросам судопроизводства сообщила, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) намеренно скрыли данные, найденные в ноутбуке Хантера Байдена.

Дональд Трамп в первый день на должности президента США подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Тогда доступ к конфиденциальным сведениям закрыли и бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения из Белого дома опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.