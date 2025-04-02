В конгрессе США выяснили, что ФБР намеренно скрыло данные с ноутбука Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) намеренно скрыли данные, найденные в ноутбуке Хантера Байдена. К этому выводу пришла комиссия палаты представителей США по вопросам судопроизводства, о чем сообщается в комментарии комиссии в социальной сети Х.

«История внутреннего чата ФБР, недавно полученного комитетом, показывает, что ФБР намеренно скрыло информацию о том, что у ФБР есть ноутбук Хантера Байдена, и о ведущемся уголовном расследовании, связанном с коррупцией в семье Байдена», — указано в сообщении комиссии.

Также в руки комиссии попали данные из переписок старших руководителей ФБР, которые изобличают их в стремлении замолчать скандал вокруг содержания ноутбука Хантера Байдена.

Дональд Трамп в первый день на должности президента США подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Тогда доступ к конфиденциальным сведениям закрыли и бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения из Белого дома опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Кроме того, сам экс-президент Джо Байден был лишен доступа к секретным документам из-за плохой памяти — с такой формулировкой подписал указ Трамп.