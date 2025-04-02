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В Раде рассказали о сорванной из-за Зеленского встрече Порошенко с Трампом

Климпуш-Цинцадзе: офис Зеленского не позволил Порошенко встретиться с Трампом
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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко хотел встретиться с командой Дональда Трампа в преддверии выборов главы государства в США, однако офис Владимира Зеленского не позволил ему это сделать. Об этом рассказала депутат Верховной рады и член партии Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, ее слова приводятся в Telegram-канале партии.

«По указанию офиса президента председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко во Флориду (США)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Порошенко должен был стать ключевым спикером на ежегодной международной конференции по безопасности на тему «Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию». Во время этого мероприятия планировался ряд встреч украинского политика с представителями команды Трампа.

В партии отметили, что вместо того, чтобы объединить усилия в это непростое для Украины время, офис Зеленского занимается преследованиями оппозиции и незаконно вмешивается в работу парламента.

В январе этого года Петра Порошенко в очередной раз не выпустили из страны. Он направлялся на встречу с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером в Европарламенте. Порошенко заявил, что его не выпустили за границу по указанию Службы безопасности президента Зеленского.

В Верховной раде объяснили, что Порошенко не выпустили из страны, так как он решил выехать позже заявленных им дат командировки.

Ранее Порошенко засняли в куртке за 2 миллиона рублей.

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