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Захарова отреагировала на меры Британии по «противодействию влияния России»

Захарова об ограничениях Британии по связям с РФ: ущербность достигла апогея
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Интеллектуальная ущербность британских элит достигла апогея. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Лондона о необходимости для всех лиц, работающих на РФ, регистрироваться в особом реестре, передает РИА Новости.

1 апреля Великобритания ввела меры по «противодействию влияния России». Всех лиц, так или иначе работающих на российское государство, обяжут регистрироваться в особом реестре, нарушителям грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Исключением станут сотрудники посольства, российские официальные лица и работающие на них местные подрядчики. Новые требования вступят в силу 1 июля 2025 года. Помимо России в «черный список» внесена лишь одна страна — Иран.

В реестре должны будут регистрироваться все, кто работает на российские власти, то есть администрацию президента, Госдуму, а также все российские министерства, ведомства и спецслужбы. Исключение сделано для сотрудников посольства и их семей, официальных представителей российского государства, их местных подрядчиков (оказывающих услуги по предоставлению питания, ремонта, строительства и проч.), а также тех, кто официально приглашен на мероприятия государственным департаментом Великобритании.

Ранее Захарова заявила о британской и французской интервенции на Украину.

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