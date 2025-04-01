«Не реестр шпионов»: Британия грозит тюрьмой сотрудничающим с Россией лицам

Великобритания вводит меры по «противодействию влияния России». Всех лиц, так или иначе работающих на российское государство, обяжут регистрироваться в особом реестре, нарушителям грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Исключением станут сотрудники посольства, российские официальные лица и работающие на них местные подрядчики. Новые требования вступят в силу 1 июля 2025 года. Помимо России в «черный список» внесена лишь одна страна — Иран.

Британское правительство включит Россию в расширенную схему регистрации иностранного влияния (FIRS).

«Все, кто работает на российское государство в Великобритании, должны будут декларировать свою деятельность, иначе им грозит тюремное заключение», — говорится в официальном сообщении кабмина.

По заявлению правительства, FIRS вводится в соответствии с законом о национальной безопасности и «является инструментом, помогающим защитить демократию, экономику и общество от тайных, обманных или иных вредоносных действий, направленных против интересов Великобритании».

В реестре должны будут регистрироваться все, кто работает на российские власти, то есть администрацию президента, Госдуму, а также все российские министерства, ведомства и спецслужбы. Исключение сделано для сотрудников посольства и их семей, официальных представителей российского государства, их местных подрядчиков (оказывающих услуги по предоставлению питания, ремонта, строительства и проч.), а также тех, кто официально приглашен на мероприятия государственным департаментом Великобритании.

«Указание на российское государство является ответом на значительную и постоянную угрозу, которую Россия представляет для Великобритании и наших интересов, и которая только возросла за последние годы», — заявили в британском правительстве.

В частности, сообщается, что около месяца назад трое проживающих в Великобритании людей «были признаны виновными в ведении шпионской деятельности в интересах российского государства в ходе операции, которую полиция назвала «весьма изощренной» и «проводившейся в промышленных масштабах». Еще трое участников той же группы признали себя виновными в шпионаже даже до начала судебного разбирательства.

В адрес России негативно высказался министр иностранных дел Дэвид Лэмми. По его словам, в последние годы Москва проводила все более враждебную политику по отношению к Лондону и его интересам. Это, по его словам, заключалось в якобы преследовании британских дипломатов, попытках «подорвать британскую политику с помощью злонамеренного вмешательства» и даже вербовке шпионов на территории Великобритании.

Не обошлось без упоминания Украины. В сообщении, в частности, указано, что Россия могла бы закончить конфликт «уже завтра, просто выведя свои войска».

Два уровня подозрений

В отдельной поясняющей инструкции отмечается, что в FIRS предусмотрено два уровня: политический и повышенный. Если некто, работающий на российское правительство, задумал проводить в Великобритании мероприятия по оказанию политического влияния, ему нужно будет зарегистрироваться в реестре в течение 28 дней после заключения соответствующего соглашения с Россией.

Расширенный уровень, насколько можно понять, не имеет особых критериев, кроме подозрений со стороны британских властей. На данный момент кроме России в него включен лишь Иран.

Информация (за исключением некоторых личных данных) будет доступна всем желающим в режиме онлайн. При этом в пояснении со стороны британского правительства отвергается «распространенное заблуждение» о том, что речь идет о «реестре иностранных шпионов».

В Лондоне полагают, что новая схема «не повлияет на право людей выражать свое мнение и не помешает никому заниматься политической деятельностью», а лишь сделает их более открытыми и прозрачными.

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Взаимные обвинения

Взаимные обвинения России и Великобритании в подрывной и шпионской деятельности традиционны и нередки. Совсем недавно, 10 марта, Центр общественных связей ФСБ сообщил о высылке двух сотрудников посольства Великобритании в Москве (включая второго секретаря Алкеша Одедру) за ведение разведывательно-диверсионной деятельности и указание ложных сведений о себе. В 2024 году таких случаев было сразу три, а до того — в 2018, 2010, 2007 годах и т.д. Отношения особенно обострились после начала конфликта на Украине, где Лондон активно выступает на стороне Киева, оказывая ему военную и финансовую помощь.