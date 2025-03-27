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Захарова заявила о британской и французской интервенции на Украину

МИД: Франция и Британия маскируют под видом миротворцев интервенцию на Украину
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French Army/AP

Великобритания и Франция маскируют под видом «миротворческой операции» замысел военной интервенции на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что возможное размещение миротворцев ЕС на Украине в целях сдерживания России является «пацифистским подходом».

По словам французского президента, европейские войска будут базироваться дальше от линии фронта, чтобы сдерживать Россию и помогать обучать и поддерживать украинские силы.

Как заявлял Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, отмечалось, что ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудят возможность размещения миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность может составить около 100 тысяч военных.

При этом также СМИ сообщали, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны.

Ранее Китай опроверг сообщения об отправке миротворцев на Украину.

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