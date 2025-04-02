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Политолог оценил возможное назначение американца премьером Сербии

Политолог Денисов: премьер из США не успокоит сербов
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Darko Vojinovic/AP

Президент Республики Сербия Александар Вучич может попытаться снизить напряженность в стране, назначив главой правительства выходца из США. Об этом РИА Новости заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Известно, что одним из кандидатов на пост премьер-министра является президент американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитович.

«Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет», — сказал он.

Подобная мера может снизить напряжение в обществе только временно, уточнил эксперт.

Недавно Вучич заявил, что Сербию и НАТО в будущем ждет хорошее сотрудничество. По словам Вучича, у него «бесчисленное количество» тем для разговора с Рютте, касающихся, в частности, двустороннего сотрудничества Белграда и НАТО. В том числе важно обсудить косовский вопрос.

Ранее президент Сербии высказался о дальнейшем сотрудничестве с Россией.

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