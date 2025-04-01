Белый дом опроверг серьезность слов Трампа о третьем президентском сроке

Американский президент Дональд Трамп обсуждал возможность своего третьего срока с улыбкой, и пока не воспринимает это всерьез. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов... Он сказал, что это не то, о чём он думает», — сказала Левитт.

Кроме того, она отметила, что президенту предстоит сосредоточиться на предстоящих четырех годах и важной работе.

На днях Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке, несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. При этом он, ссылаясь на поддержку со стороны «многих людей», отметил, что вопрос о его выдвижении на третий срок пока преждевременен, но не исключил такой возможности в будущем.

Ранее глава Белого дома заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок.