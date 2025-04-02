Политолог призвал не обращать внимания на визит Бербок в Киев

Несмотря на старания украинской стороны придать значимости визиту исполняющей обязанности главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, на это не стоит обращать внимания. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог Алексей Рощин. Он отметил, что сумма помощи Украине в €130 млн обывателю кажется значимой, однако на деле она ничтожна.

«Ни о чем. Так сказать, на поддержание штанов, на несколько дней буквально. В принципе, я думаю, это просто демонстрация такая: что называется, пустячок, а приятно. Германия демонстрирует, что она как бы поддерживает Украину и участвует в ее проблемах», — сказал Рощин.

Он добавил, что Германия находится в сложном положении: с одной стороны Берлину хочется участвовать в делах Украины, а с другой — немецкое правительство осознает, что военная помощь Киеву вызывает настороженность у Москвы. Именно поэтому Бербок заявляет о столь незначительных суммах, которые никак не изменят ситуацию на поле боя, заключил эксперт.

Накануне Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и заявила о выделении €130 млн Украине. Это ее одиннадцатая поездка в страну за время пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ.

Сообщалось, что Бербок встретится с политиками и «представителями гражданского общества». В ходе обсуждения также будут рассмотрены шаги, предпринимаемые Украиной на пути к членству в Европейском союзе (ЕС).

Ранее Бербок призвала США не поддаваться «тактике Путина» в ходе переговоров по Украине.