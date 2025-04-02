Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист раскрыл, почему Стубб заговорил о возобновлении отношений с РФ

Журналист Хейсканен: президент Финляндии Стубб понимает, что Украина проигрывает
close
Global Look Press

Журналист Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможном возобновлении отношений с Россией. По мнению обозревателя, финский лидер «очень хитрый, изворотливый и очень быстро переобуется, когда поймет, что Украина проигрывает».

«Сейчас они понимают, что они не на ту лошадку поставили. Поэтому Александр Стубб переобулся, решил надеть мягкие тапочки и сказать «сорри». Надо опять с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым ручкаться, как он это когда-то делал, когда был министром иностранных дел», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что Стубб является американским ставленником, поэтому можно предположить, что он будет следовать указаниям президента США Дональда Трампа.

1 апреля Стубб заявил, что жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией. Он рассказал, что дальнейшее развитие сотрудничества будет зависеть от результатов конфликта на Украине. Когда именно может случиться «потепление» в отношениях, лидер страны не уточнил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главное условие для возобновления отношений России и ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами