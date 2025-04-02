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Политолог порассуждал о том, стоит ли делать ставку на победу Залужного

Политолог Бовт: Залужный может оказаться более непримиримым, чем Зеленский
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NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может составить реальную конкуренцию нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому на президентских выборах, однако он продолжает занимать должность посла в Лондоне и не обозначает свою позицию. На это в интервью Tsargrad.tv обратил внимание кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

По его мнению, далеко не факт, что Залужный будет лучше Зеленского в плане договороспособности. Эксперт не исключил, что генерал окажется еще более непримиримым, учитывая его недавнее военное прошлое.

«Поэтому, наверное, Зеленский думает, что раз его уламывают на выборы, то ему придется на них пойти и он может успеть подготовиться. Но при этом он хотел бы заручиться поддержкой [президента США Дональда] Трампа, чтобы тот дал добро на его переизбрание», — сказал Бовт.

Накануне «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщила, что офис президента Украины начал подготовку к выборам главы государства. В публикации отмечается, что украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но и не исключают этого.

Наибольшую угрозу в президентской гонке для Зеленского представляет Залужный, говорится в статье.

Ранее Залужный высказался о своем участии в выборах президента Украины.

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