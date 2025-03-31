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Залужный высказался о своем участии в выборах президента на Украине

Залужный отказался комментировать свое участие в выборах на Украине
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Gleb Garanich/AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный отказался комментировать свое участие в выборах украинского президента. Его слова приводит агентство РБК-Украина.

«Мой ответ на этот вопрос не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую», — заявил Залужный.

Накануне журнал The Economist со ссылкой на источники сообщил, что выборы главы государства на Украине могут пройти этим летом. По данным издания, Владимир Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

Однако для начала избирательного процесса, как подчеркивает The Economist, необходимо отменить в стране военное положение. Источники расходятся во мнениях, когда именно это произойдет, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето.

До этого в Госдуме заявили, что одним из наиболее вероятных кандидатов на место Зеленского является Валерий Залужный.

Ранее опрос показал, кто бы победил на выборах президента Украины.

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