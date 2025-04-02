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В США предупредили Украину о последствиях при отказе от сделки по ископаемым

WSJ: отказ Украины от сделки по ископаемым вызовет новую волну гнева США
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Efrem Lukatsky/AP

Украина рискует вызвать новую волну гнева США в случае отказа от подписания нового проекта сделки по полезным ископаемым. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке издания, новый проект сделки более жесткий, чем тот, который провалился из-за скандала на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством США в Белом доме. Если он будет подписан, то Украине остается надеяться лишь на то, что сделка будет реализована не в полной мере.

В новом соглашении США получают практически полный контроль над украинскими недрами и обязывают Киев компенсировать оказанную американской стороной военную помощь в размере $120 млрд.

Уточняется, что США через специальный фонд получат контроль над половиной запасов украинской нефти и газа, а также всеми ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и заводы. Согласно новому проекту сделки, Соединенные Штаты будут получать все отчисления от доходов, пока Украина не выплатит минимум $100 млрд с надбавкой в 4%. Лишь после этого Киев получит право получать 50% от доходов.

До этого в Киеве заявили, что намерены добиваться пересмотра условий сделки, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь глава Белого дома пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от сделки по полезным ископаемым.

Ранее в Германии выдвинули США требование по ресурсной сделке с Украиной.

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