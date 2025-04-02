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В России запретили работу 81 зарубежного СМИ

В России впервые в качестве ответной меры запрещена работа 81 зарубежного СМИ
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Россия в минувшем году впервые применила запрет на работу иностранных СМИ в качестве ответной меры, это коснулось более чем 80 изданий. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов, пишет ТАСС.

«Впервые в качестве ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории РФ 81 иностранного издания», — сообщил Краснов.

Доступ к данным иностранным ресурсам на территории России ограничили.

Осенью прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что России будут следить за работой иностранных СМИ, многие из них не гнушаются использовать фейки. Этот фактор российские власти взяли во внимание, отметил он.

4 сентября стало известно, что минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.

Ранее в Совфеде заявили, что сомнительная информация в СМИ США мешает контактам с Россией.

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