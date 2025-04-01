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В Совфеде назвали раздражитель в отношениях России и США

Сенатор Джабаров: сомнительная информация в СМИ США мешает контактам с Россией
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Нина Зотина/РИА Новости

Сомнительная информация, которую публикуют американские СМИ, является одним из раздражителей, мешающих контактам между Москвой и Вашингтоном. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, пресса часто публикует заявления президента США Дональда Трампа, которых он даже не делал.

«Очень активно пользуется своими возможностями и американская пресса. Иногда они выдают желаемое за действительное, чего не было, перевирают откровенно того же Трампа», — сказал Джабаров.

Сенатор призвал послушать, что скажет сам Трамп по результатам переговоров, нежели слушать журналистов, которые выдумывают то, чего он не говорил.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что РФ и США в настоящее время планируют новую двухстороннюю встречу. Он отметил, что обе стороны работают в направлении ликвидации раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

Ранее в Госдуме отношения России и США оценили фразой «точка маневра».

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