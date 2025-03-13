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Договор РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности вступил в силу

Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией вступил в силу
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Sputnik/Alexander Demyanchuk/Reuters

В четверг, 13 марта, вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, заключенное Россией и Белоруссией. Об этом на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».

«Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности, и таким образом договор вступил в законную силу», — сказал российский лидер.

Он отметил, что обе страны продолжат вместе реагировать на современные вызовы и укреплять безопасность в рамках Союзного государства.

Первый раунд встречи Путина и Лукашенко состоялся 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде. По словам белорусского лидера, Путин проведет переговоры на этот счет с американской стороной 13 или 14 марта.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.

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