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В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на Украине

Глава МИД Польши Сикорский: около 30 стран готовы поддерживать мир на Украине
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Yves Herman/Reuters

Порядка 30 стран готовы «поддерживать мир» на Украине в случае подписания соответствующего соглашения. Об этом в интервью газете El Pais заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы», — сказал он.

По словам Сикорского, при таком развитии событий понадобится помощь от Соединенных Штатов. В том числе использование «разведывательных, космических и воздушных ресурсов».

В то же время он добавил, что Евросоюз не может взять на себя «слишком большую» задачу по сдерживанию России. Этим должно заниматься НАТО в целом, считает политик.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ уничтожат любые иностранные войска, которые появятся на территории Украины. Джонсон указал, что российские военные неоднократно наносили удары по гостиницам, где располагались иностранные наемники и военные специалисты других стран.

Ранее Зеленский анонсировал встречу представителей «коалиции желающих» на Украине.

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