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Зеленский анонсировал встречу представителей «коалиции желающих» на Украине

Зеленский: встреча военных из «коалиции желающих» на Украине пройдет 4 апреля
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Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу представителей так называемой «коалиции желающих», которая пройдет на территории республики 4 апреля. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, пишет «Европейская правда».

«Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу, будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде», – сказал он.

По словам Зеленского, это будут не консультации, а «первая серьезная встреча», на которой будут рассмотрены «некоторые детали».

27 марта в Париже состоялся саммит так называемой «коалиции желающих», на котором обсуждалась поддержка Киева со стороны западных государств. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры некоторых европейских стран и Канады.

Одной из основных тем обсуждения стала отправка миротворческого контингента в зону украинского конфликта. Участники встречи согласились, что этот шаг необходим, чтобы исключить возможность нападения на Украину после прекращения огня и подписания мирного договора.

Ранее в США предрекли «уничтожение» любым иностранным войскам на территории Украины.

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