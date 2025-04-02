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На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

WSJ: Россия и Украина применяют схожую тактику в отношении Трампа
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Evelyn Hockstein/Reuters

Москва и Киев используют одинаковую тактику в отношении президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишут авторы публикации, таким образом Россия и Украина хотят добиться лучших для себя условий: Москва пытается закрепить военные успехи и добиться максимальных уступок от Вашингтона и Киева, тогда как Киев пытается улучшить условия предложенной США экономической сделки по редкоземельным металлам.

«Дипломатические маневры России и Украины отражают их попытки удержать Трампа на своей стороне, не соглашаясь полностью на его требования», — говорится в статье.

До этого бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive заявил, что президент Украины Владимир Зеленский доставил Соединенным Штатам немало проблем своим поведением в отношении сделки по полезным ископаемым.

Ранее Зеленский заявил, что в ресурсном соглашении с США нет вопроса о членстве в НАТО.

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