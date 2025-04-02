Отставной полковник указал на «опасную игру» Зеленского с США

Президент Украины Владимир Зеленский доставил Соединенным Штатам немало проблем своим поведением в отношении сделки по полезным ископаемым. Такое мнение высказал бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

«У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию», — указал Дэвис.

По мнению эксперта, Зеленский стремится протолкнуть Украину в НАТО, в том числе с помощью ресурсной сделки. Однако все понимают, что это невозможно, в связи с чем действия политика вызывают негативную реакцию, указал экс-военный.

Он подчеркнул, что действия Зеленского «злят все стороны». Дэвис предположил, что это плохо закончится как для Украины, так и для ее лидера.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев намерен добиваться пересмотра условий соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что в ресурсном соглашении с США нет вопроса о членстве в НАТО.