Европа готовится к потенциальной ядерной войне с Россией

Страны Европы готовят своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. Об этом сообщает издание The Economist.

В частности, Швеция разослала населению 5 млн брошюр, в которых приводятся принципы выживания. В листовках власти призывают людей заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

Цель распространения листовок — не запугать шведов, а побудить их к подготовке, говорится в статье. Ожидается, что такое мероприятие позволит снизить нагрузку на государственные структуры в случае кризисной ситуации.

Накануне издание The Local сообщало, что шведское управление гражданской защиты и готовности к ЧС заявило о выделении 100 млн шведских крон (около $10 млн) на проверку и модернизацию убежищ в 2025 году.

До этого издание Politico сообщило, что Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5 тысяч человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о беспокойстве насчет состояния системы бомбоубежищ из-за рисков ядерной войны.