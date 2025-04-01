Глава МИД Бербок: проекты вроде «Северного потока» больше не будут существовать

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне сближения России и Соединенных Штатов. Об этом пишет «Европейская правда».

Она заявила, что это был «не экономический проект, а подготовка к агрессии», и Германия должна заплатить за это как общество. По ее словам, трубопровод не должен быть запущен, и это решение находится в руках Берлина.

«И безусловно, что такие экономические проекты больше не будут существовать, потому что они опасны для нашей безопасности», — сказала Бербок.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Ранее в Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2».