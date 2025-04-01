Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бербок исключила перезапуск «Северных потоков»

Глава МИД Бербок: проекты вроде «Северного потока» больше не будут существовать
close
Hendrik Schmidt/Global Look Press

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» на фоне сближения России и Соединенных Штатов. Об этом пишет «Европейская правда».

Она заявила, что это был «не экономический проект, а подготовка к агрессии», и Германия должна заплатить за это как общество. По ее словам, трубопровод не должен быть запущен, и это решение находится в руках Берлина.

«И безусловно, что такие экономические проекты больше не будут существовать, потому что они опасны для нашей безопасности», — сказала Бербок.

26 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о переговорах с США по вопросу «Северных потоков», подчеркнув взаимный интерес в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу.

Он выразил надежду на использование Вашингтоном своего влияния для предотвращения полного отказа европейских стран от российского газа, отметив, что текущая ситуация приводит к значительному удорожанию энергоресурсов для европейского бизнеса.

Ранее в Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами