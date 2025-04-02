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Власти США аннулировали визу экс-президента Коста-Рики

Администрация Трампа аннулировала визу бывшего президента Коста-Рики Ариаса
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Vinaj Jean-Charles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов аннулировали визу экс-президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса Санчеса. Об этом сообщает коста-риканская газета Nacion.

По словам Ариаса, американское правительство не указало причин аннулирования его визы. В связи с этим экс-президент отметил, что администрация Дональда Трампа имеет черты автократии.

Ариас подчеркнул, что Вашингтон часто стал применять в качестве наказания отмену въездных виз известным иностранцам.

В феврале экс-президент Коста-Рики подверг резкой критике политику, проводимую Трампом.

Ариас занимал пост главы Коста-Рики в 1986–1990 и 2006–2010 годах. В 1987 году за миротворческую деятельность в Центральной Америке он был удостоен Нобелевской премии мира.

1 апреля президент Эквадора Даниэль Нобоа попросил у президента США Дональда Трампа помощи в борьбе с наркокартелями.

Ранее власти Мексики запланировали изменить конституцию из-за действий США.

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