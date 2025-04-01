В Эквадоре попросили помощи у Трампа

Глава Эквадора Нобоа попросил помощи у Трампа в борьбе с наркобизнесом

Президент Эквадора Даниэль Нобоа попросил у президента США Дональда Трампа помощи в борьбе с наркокартелями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Нобоа для радиостанции Sucesos.

«Мы попросили включить в список террористов группировки наркотеррористов, которые сейчас нарушают спокойствие наших граждан», — рассказал он.

Нобоа напомнил, что законодательство США позволяет применять военную силу против террористов, признанных врагами США, за рубежом.

С таким заявлением эквадорский политик выступил после личной встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, в ходе их неформальной беседы с американским лидером также поднималась тема борьбы с мигрантами и санкции в отношении Венесуэлы, а также военное сотрудничество в патрулировании акватории Эквадора для борьбы с наркоторговлей и незаконным выловом рыбы.

В настоящее время Нобоа готовится ко второму туру президентских выборов в Эквадоре, который пройдет 12 апреля.

До этого Трамп заявил о возможности применить войска США против наркокартелей в Мексике.

Ранее президент Эквадора Нобоа обвинил своего вице-президента в предательстве.