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Команду Трампа уличили в новом нарушении протокола

WP: команда Трампа использовала личную почту для государственных дел
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Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Представители команды президента США Дональда Трампа использовали личную почту Gmail при ведении государственных дел. Об этом пишет The Washington Post.

Эти сведения в интервью для издания подтвердили три официальных источника. В числе лиц, уличенных в таком нарушении правил обращения с данными, был назван советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц. Подчеркивается, что система шифрования Gmail даже слабее, чем у мессенджера Signal, утечки из чата в котором появились из-за человеческого фактора — по вине того же Уолтца, который сам добавил в чат журналиста.

«Согласно электронным письмам, изученным Washington Post, старший помощник Уолтца использовал коммерческий сервис электронной почты для переписки на тему высоких технологий с коллегами из других правительственных учреждений, касающихся важных военных позиций и мощных систем вооружения, связанных с одним из текущих конфликтов», — сообщили американские журналисты.

До этого конгрессмены-демократы предложили ввести уголовную ответственность за передачу секретных данных в мессенджерах после утечки, связанной с предоставлением главреду издания Atlantic Джеффри Голдбергу доступа в чат с высокопоставленными чиновниками, посвященный ударам по Йемену.

Ранее сенатор-демократ 13 часов критиковал Трампа в Капитолии.

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