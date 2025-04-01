В США сенатор-демократ 13 часов критиковал Трампа в Капитолии

Сенатор-демократ Кори Букер 13 часов без перерыва выступал в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации США и президента Дональда Трампа. Трансляцию вели на сайте законодательного органа.

«Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых», — сказал Букер.

Он критиковал, в частности, сокращение расходов на научную деятельность. Чтобы выступление не считалось завершенным, он в течение 13 часов выступал стоя, не отлучаясь даже в туалет.

До этого газета Financial Times писала, что американские ученые начали искать прибежище в иностранных институтах после того, как администрация Трампа прекратила финансирование некоторых университетов, а также начала борьбу с концепцией D.E.I. (persity, equity and inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность), которую активно внедряли левые активисты и политики.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее демократы выступили в суде против указа Трампа о выборах.