В США введут новую уголовную статью после утечки из чата по Йемену

Axios: в США введут статью о передаче чиновниками секретных данных в чатах

Конгрессмены-демократы предложили ввести уголовную ответственность за передачу секретных данных в мессенджерах после утечки, связанной с предоставлением главреду издания Atlantic Джеффри Голдбергу доступа в чат с высокопоставленными чиновниками, посвященный ударам по Йемену. Об этом пишет издание Axios.

Использование мессенджеров в этих целях предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере до $250 тыс.

«Я вношу законопроект, который сделает преступлением размещение государственными служащими секретной информации, такой как военные планы, в незащищенном мессенджере», — заявил конгрессмен Ричи Торрес.

До этого Майк Уолтц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат в мессенджере Signal по ударам по Йемену. Добавление главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат стало причиной крупного скандала. Утечка обнажила подробности «увлекательной политической дискуссии» с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Трамп прокомментировал утечку из чата с планами ударов по Йемену.