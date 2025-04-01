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Путин поручил провести заседание президиума Госсовета 15 апреля

Путин назначил заседание президиума Госсовета на 15 апреля в Доброграде
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета по развитию инфраструктуры 15 апреля в Доброграде. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня «О развитии инфраструктуры для жизни», — сказано в распоряжении.

1 апреля Путин поручил правительству обеспечить возможность выдачи земельных участков некоммерческим организациям для строительства приютов для животных. Кабмину в числе прочего поручено разработать меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов. При необходимости рекомендовано обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Ранее Путин распорядился создать систему идентификации беспилотников.

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