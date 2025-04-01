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Зеленский встретился с главой МИД Литвы

Зеленский обсудил с главой МИД Литвы Будрисом усиление санкций ЕС против России
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент  Украины  Владимир Зеленский  встретился с главой МИД  Литвы  Кястутисом Будрисом. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Он подчеркнул, что в рамках встречи с Будрисом они обсудили вопросы совместного производства беспилотников, продолжение поддержки Киева, а также возможность открытия наибольшего количества кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

Зеленский также выразил благодарность за помощь со стороны Литвы правительству республики, ее президенту Гитанасу Науседе и гражданам за усиление противовоздушной обороны, усиление инвестиций в производство дальнобойного оружия и тренировки военных.

До этого Будрис заявил, что членство Украины в Евросоюзе «вполне достижимо», и выразил надежду, что Киев станет членом политического объединения к 2030 году.

В то же время он подчеркнул, что для достижения поставленной цели Киеву придется выполнить «огромный объем работы».

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой».

Глава МИД Литвы призвал сдерживать Россию во избежание «оккупации» Балтии.

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