Глава МИД Литвы призвал сдерживать Россию во избежание «оккупации» Балтии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал обеспечить сдерживание России, чтобы избежать прямого военного конфликта с Москвой или возможной «оккупации» стран Балтии. Его слова по прибытии в Киев приводит «Европейская правда».

Он утверждает, что разведка стран НАТО пришла к выводу, что Россия является прямой и долгосрочной угрозой Европе и для этого «есть все основания». Будрис указал, что Москва размещает военную инфраструктуру «очень близко к НАТО».

Глава МИД Литвы считает, что угроза реальна и долгосрочна, поэтому необходимо обеспечить сдерживание России.

«У нас из РФ есть три варианта: либо война с Россией, либо угроза России, либо оккупация. Для того чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны», – сказал он.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский утверждал, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

Ранее Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине.