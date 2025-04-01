В МИД России назвали темы обсуждения между Лавровым и Ван И

МИД: Лавров и Ван И обсудили кризис на Украине и двусторонние контакты КНР и РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И в ходе его визита в Москву украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности», — сказано в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере. Главы дипломатических ведомств подчеркнули, что их позиции по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и глобальной повестки дня совпадают или близки.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят перспективы развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.

22 марта издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники писало, что Китай может присоединиться к миротворческой миссии на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь опроверг сообщения СМИ о том, что Пекин обсуждает с Европой возможность участия Китая в миротворческой миссии на Украине.

Ранее Ван И назвал русских сильной нацией.