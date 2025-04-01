Лавров заявил, что России нужны конкретные дела в рамках черноморской инициативы

Лавров: РФ нужны не обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы

России нужны конкретные дела, а не пустые обещания по черноморской инициативе. Об этом журналистам заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Нам нужны конкретные дела: в отношении доступа в порты, нормальных ставок фрахта, страхования и так далее», — сказал Лавров.

Он добавил, что американские коллеги изучают российские предложения и обещали отреагировать

Министр отметил, что Москва сделала конкретные предложения по практической реализации инициативы на состоявшейся ранее встрече экспертных групп Российской Федерации и Соединенных Штатов. По его словам, это необходимо, чтобы не повторить опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Лавров напомнил, что тогда были соблюдены лишь украинские интересы, а в отношении российских ничего сделано не было. Россия в рамках той инициативы требовала обеспечить экспорт зерна и удобрений.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, по ней еще предстоит определенная работа.

Ранее в Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа.