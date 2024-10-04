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Маврикий объявил об окончании процесса деколонизации

Британия вернула Маврикию архипелаг Чагос

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Martin Moxter/Global Look Press

После возвращения под свой суверенитет архипелага Чагос Маврикий завершил начатый более полувека назад процесс деколонизации. Об этом премьер-министр страны Правинд Джагнот написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», — сообщил Джагнот.

Поводом для такого заявления стала достигнутая с Великобританией 3 октября договоренность о передаче Чагоса в юрисдикцию Маврикия.

Маврикий был британской колонией с 1814 года и обрел независимость в 1968 году. За три года до этого Лондон юридически обособил архипелаг Чагос, создав на нем отдельную британскую колонию в Индийском океане. Самый крупный остров Диего-Гарсия был сдан в аренду США, на нем построили совместную британо-американскую авиабазу, которая считалась весьма значимой для проведения операций на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. Она сохранится там: Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет. Соединенные Штаты поддержали это решение.

13 сентября послом России в Республике Маврикий стала известная журналистка и телеведущая Ирада Зейналова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Маврикий вошел в список самых дорогих туристических направлений для россиян.

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