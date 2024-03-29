Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько США потратили на помощь Украине

Fox News: США потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Соединенные Штаты потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд, с сентября 2023 года Вашингтон выделил Киеву $13 млрд, эта сумма не является окончательной, поскольку США заменяли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

В распоряжении телеканала оказалось письмо директора административного и бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг американскому сенатору от штата Огайо Дж. Д. Вэнсу.

«По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее 113 миллиардов долларов на войну на Украине, но эту сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных в Киев, как стало известно Fox News Digital», — говорится в сообщении телеканала.

В документе Янг призвала к продолжению политики выделения средств не помощь Украине. «Для того, чтобы Украина преуспела в защите своей свободы и сохранении европейской безопасности, постоянная поддержка Соединенных Штатов абсолютно необходима», — отметила она.

Янг добавила, что общая сумма финансирования также включает деньги, «которые не поступили непосредственно на Украину, но которые используются для поддержки Украины».

До этого глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что Украина рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее сообщалось, что республиканцы рассматривают несколько вариантов по выделению помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами