Соединенные Штаты потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд, с сентября 2023 года Вашингтон выделил Киеву $13 млрд, эта сумма не является окончательной, поскольку США заменяли Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

В распоряжении телеканала оказалось письмо директора административного и бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг американскому сенатору от штата Огайо Дж. Д. Вэнсу.

«По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее 113 миллиардов долларов на войну на Украине, но эту сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных в Киев, как стало известно Fox News Digital», — говорится в сообщении телеканала.

В документе Янг призвала к продолжению политики выделения средств не помощь Украине. «Для того, чтобы Украина преуспела в защите своей свободы и сохранении европейской безопасности, постоянная поддержка Соединенных Штатов абсолютно необходима», — отметила она.

Янг добавила, что общая сумма финансирования также включает деньги, «которые не поступили непосредственно на Украину, но которые используются для поддержки Украины».

До этого глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что Украина рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее сообщалось, что республиканцы рассматривают несколько вариантов по выделению помощи Украине.