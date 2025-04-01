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В США началась утечка мозгов из-за политики Трампа

FT: ученые начали покидать США из-за политики Трампа
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Jonathan Ernst/Reuters

Американские ученые начали искать прибежище в иностранных институтах, сообщает Financial Times. Утечка мозгов началась из-за политики Дональда Трампа в отношении университетов.

Администрация Трампа прекратила финансирование некоторых университетов, а также начала борьбу с концепцией D.E.I. (persity, equity and inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность), которую активно внедряли левые активисты и политики. Огромное количество программ, курсов, грантов, траншей в США замораживается. Институтам США уже приостановлено финансирование на 1 млрд долларов, а заморожено свыше 40 млрд, в частности пострадали Йельский и Колумбийский университеты.

Так как помимо зарплат ученым нужно еще и финансирование для покупки оборудования и материалов для работы, они начали искать новые места для работы. Так, в Оксфордском университете заявили, что получили более 20 запросов американских ученых на работу. В Шведском научно-исследовательском университете также предложили оказать поддержку коллегам из США, а ведущие канадские исследователи предположили, что «Канада могла бы стать желанным домом для таких талантов, стремящихся сделать мир лучше с помощью научных открытий». Брюссельский университет также создал веб-сайт и контактный центр для «выдающихся исследователей, которым угрожает опасность».

Даже ректор Киевской школы экономики опубликовал приглашение в социальных сетях на прошлой неделе. Подразумевалось, что Украина, которая ощущает на себе всю тяжесть полномасштабного вторжения России, может быть более безопасным местом для ученых.

Ранее Вашингтон прекратил финансовую поддержку Глобального альянса по вакцинам.

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