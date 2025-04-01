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Политолог оценил заявление президента Финляндии о возобновлении отношений с РФ

Политолог Шаповалов: Стубб показывает здравый смысл, говоря об отношениях с РФ
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Sodiq Adelakun/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб демонстрирует проблески здравого смысла, говоря о нормализации отношений с Россией. Такое мнение в беседе с RT высказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Финляндия занимает позицию младшего союзника НАТО, что крайне не выгодно для государства.

«Не совсем понятно, зачем этой стране такая позиция, поскольку она абсолютно не соответствует национальным интересам государства, которое имеет более чем тысячекилометровую границу с Россией», — сказал Шаповалов.

Он прогнозирует, что в ближайшее время прозвучит не одно заявление о необходимости возобновления отношений с Россией из уст европейских политиков.

1 апреля Стубб заявил, что жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией. Он рассказал, что дальнейшее развитие сотрудничества будет зависеть от результатов конфликта на Украине. Когда именно может случиться «потепление» в отношениях, лидер страны не уточнил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главное условие для возобновления отношений России и ЕС.

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