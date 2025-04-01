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Кресло премьер-министра Украины вынесли из здания Верховной рады

Депутат Арьев: кресло премьер-министра Украины Шмыгаля вынесли из здания Рады
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский депутат Владимир Арьев заявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Арьева, кресло вынесли из-за отсутствия в нем необходимости.

«Все равно ничего, по сути, не изменится», — цитирует депутата партия «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

Арьев также сообщил о планах вынести кресла всех министров.

31 марта украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президентские выборы на Украине будут назначены в мае. По его словам, США предложили Украине провести голосование в конце весны этого года. Шарий утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и передать его спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, как того требует законодательство страны.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина планирует получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн.

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