В правительстве рассказали, как развить угольную отрасль России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года заявил, что для развития угольной отрасли РФ необходимо решить логистические проблемы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Мишустина, за последние 25 лет потребление угля в мире выросло на 80%, однако собственные запасы угля у многих стран, в частности у государств Юго-Восточной Азии, не велики. В связи с этим у России есть хорошие возможности для наращивания своих поставок на ключевые внешние рынки.

«Чтобы ими (возможностями. — «Газета.Ru») в полной мере воспользоваться, нужно решить ряд непростых задач в сфере логистики и снижения затрат компаний на транспортировку угля. ... В частности, продолжить увеличение провозной способности и перевозок по Восточному полигону железных дорог», — пояснил премьер.

Он указал на необходимость рассмотреть дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие Кузбасса и других российских угледобывающих районов.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков Института энергетики и финансов писала, что продажи российского угля в марте на фоне падения мировых цен продемонстрировали существенное падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении.

Ранее была названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике.