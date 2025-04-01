Продажи российского угля в марте на фоне падения мировых цен продемонстрировали существенное падение, на некоторых направлениях загрузка сократилась на десятки процентов в годовом выражении, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков Института энергетики и финансов.

Как пишет газета, система отслеживания балкеров (суда для перевозки насыпных грузов, в том числе угля) показывает, что экспорт энергетического и коксующегося углей из балтийского порта Усть-Луга рухнул на 30%, а поставки из Восточного и Находки (входят в единый портово-транспортный узел, крупнейший российский в Тихом океане) снизились на 21%.

Эксперт по транспортной логистике Института экономики роста Мария Никитина подчеркнула, что для заполнения нового порта Лавна в Мурманской области нет ресурсов, а на крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России ОТЭКО тоже столкнулся с просадкой поставок.

Во второй половине марта инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда сообщил, что три ключевых фактора экономического роста России на ближайшее десятилетие — стабильный рубль, квалифицированные кадры, а также партнерство с дружественными странами. При комбинации этих факторов Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году.

Ранее была названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике.