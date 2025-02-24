Названа отрасль, в которой инфляция вдвое выше, чем в экономике

Инфляция в российской строительной отрасли в полтора-два раза выше, чем в экономике в целом. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. По его словам, квартиры, которые можно быстро и выгодно продать, продолжат дорожать быстрее показателей рынка недвижимости.

«ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7-8% по итогам 2025 года. Но непосредственно в строительной отрасли, как правило, показатель почти в полтора-два раза выше. Это уже устойчивый тренд последних лет. Особенно ощутимо удорожание рабочей силы из-за дефицита кадров. В то же время высокая ключевая ставка и малодоступные кредиты будут сдерживать рост цен на жилье. Хотя наиболее ликвидные проекты продолжат дорожать быстрее рынка», — отметил Голев.

Он не рекомендовал погашать ипотеку, взятую по текущим ставкам, досрочно. Голев пояснил, что даже на сравнительно небольшую сумму в 6 млн рублей клиенту со средними доходами погашать ее будет обременительно — при ставке 29% и первом взносе 20%, ежемесячные платежи составят 116 тыс. рублей. Эксперт добавил, что подходящего момента для рефинансирования ипотеки ждать, очевидно, долго. Голев заключил, что более оптимальным вариантом для заемщиков сегодня служат рассрочки с ипотекой на остаток, которые предлагаются во всех сегментах рынка – от массового до элитного.

Ранее сообщалось, что разница в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без выросла втрое.